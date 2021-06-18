Тюмень за день: 18 июня

18:00 18 июня 2021
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Тюменским работодателям рекомендовали перевести на удалёнку не менее 30 процентов сотрудников

При определении количества работников, подлежащих переводу, не учитывать тех, кто прошел вакцинацию против COVID-19.

Пожилых тюменцев обязали соблюдать режим самоизоляции

При вынужденном выходе из дома пожилые люди должны принимать дополнительные меры предосторожности.

Александр Моор продлил режим повышенной готовности до 18 июля

Соответствующие изменения внесены в постановление регионального правительства № 120-п "О введении режима повышенной готовности".

Теги: Тюмень за день
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