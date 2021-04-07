Тюмень за день: 7 апреля

Тюменцы могут проконсультироваться по поводу вакцины "ЭпиВакКорона"
Свыше 230 тысяч комплектов вакцины "ЭпиВакКорона" поступит в более чем 40 российских регионов.
В Тюменском районе осужден водитель, который пьяным сбил двух девочек
9 августа 2020 года мужчина в состоянии опьянения на автомобиле "Москвич М-412" в поселке в Винзили на улице Октябрьской совершил наезд на двух девочек.
В Тюменской области к тушению природных пожаров готовы привлечь 2 685 человек
Причиной возникновения таких пожаров в 73 % случаев является человеческий фактор.
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