Тюмень за день: 7 апреля

18:00 07 апреля 2021
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Тюменцы могут проконсультироваться по поводу вакцины "ЭпиВакКорона"

Свыше 230 тысяч комплектов вакцины "ЭпиВакКорона" поступит в более чем 40 российских регионов.

В Тюменском районе осужден водитель, который пьяным сбил двух девочек

9 августа 2020 года мужчина в состоянии опьянения на автомобиле "Москвич М-412" в поселке в Винзили на улице Октябрьской совершил наезд на двух девочек.

В Тюменской области к тушению природных пожаров готовы привлечь 2 685 человек

Причиной возникновения таких пожаров в 73 % случаев является человеческий фактор.

Теги: Тюмень за день
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