Тюмень за день: 1 марта

В Тюмени пройдет II Градостроительный форум

Организаторы предлагают обсудить стандарты комплексного развития территорий и сохранение ценности неиспользуемых территорий города.

В Тюмени студент получил полгода колонии за пьяное вождение

Ранее он семь раз привлекался к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Врачи скорой спасли тюменца, подавившегося кусочком лаврового листа

Если дыхание сохранено и человек находится в сознании – ситуация не критическая, однако действовать нужно с большой осторожностью.