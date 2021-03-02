Тюмень за день: 1 марта

В Тюмени пройдет II Градостроительный форум
Организаторы предлагают обсудить стандарты комплексного развития территорий и сохранение ценности неиспользуемых территорий города.
В Тюмени студент получил полгода колонии за пьяное вождение
Ранее он семь раз привлекался к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
Врачи скорой спасли тюменца, подавившегося кусочком лаврового листа
Если дыхание сохранено и человек находится в сознании – ситуация не критическая, однако действовать нужно с большой осторожностью.
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