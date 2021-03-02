Тюмень за день: 1 марта

18:00 01 марта 2021
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В Тюмени пройдет II Градостроительный форум

Организаторы предлагают обсудить стандарты комплексного развития территорий и сохранение ценности неиспользуемых территорий города.

В Тюмени студент получил полгода колонии за пьяное вождение

Ранее он семь раз привлекался к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. 

Врачи скорой спасли тюменца, подавившегося кусочком лаврового листа

Если дыхание сохранено и человек находится в сознании – ситуация не критическая, однако действовать нужно с большой осторожностью.

Теги: Тюмень за день
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Апрель, 2021