Тюмень за день: 6 мая

Всероссийские акции: как отпраздновать 75-й День Победы, не нарушая режим самоизоляции
Из-за коронавируса масштабное празднование юбилея Победы в Великой Отечественной войны переместилось на интернет-площадки, а у каждого из нас появился уникальный шанс принять участие в праздновании Дня Победы вместе со всей страной.
Ольга Кузнечевских рассказала о самом большом суточном приросте заболевших COVID-19
За сутки количество заболевших коронавирусом в Тюменской области увеличилось на 69 человек.
Тюменцам напоминают, где можно провериться на коронавирус
Жители Тюмени без проявления клинических признаков заболевания могут пройти платное тестирование на COVID-19 в десяти частных медицинских организациях.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru