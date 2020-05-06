Тюмень за день: 6 мая

Всероссийские акции: как отпраздновать 75-й День Победы, не нарушая режим самоизоляции

Из-за коронавируса масштабное празднование юбилея Победы в Великой Отечественной войны переместилось на интернет-площадки, а у каждого из нас появился уникальный шанс принять участие в праздновании Дня Победы вместе со всей страной.

Ольга Кузнечевских рассказала о самом большом суточном приросте заболевших COVID-19

За сутки количество заболевших коронавирусом в Тюменской области увеличилось на 69 человек.

Тюменцам напоминают, где можно провериться на коронавирус

Жители Тюмени без проявления клинических признаков заболевания могут пройти платное тестирование на COVID-19 в десяти частных медицинских организациях.