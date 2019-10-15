Тюмень за день: 15 октября

В Тюменской области ежегодно рак груди находят у 600 женщин

Ежегодно в Тюменской области более 600 женщин впервые узнают о том, что у них злокачественное новообразование молочных желез, из них порядка 75% на ранних стадиях.

На тюменских трассах выявили 10 тысяч нарушений скоростного режима

Нарушения фиксировались с помощью скоростемеров как при несении службы в стационарном режиме, так и при движении, регистрируя превышение скорости во встречном и попутном транспортном потоках.

Тюменцам предлагают высказаться по поводу озеленения города

Жители Тюмени могут ознакомиться со списком предложенных территорий и отметить ту, которую необходимо привести в порядок.

В тюменском Медгороде появились вакансии директора и главврача

В штатном расписании "Медицинского города", одного из крупнейших специализированных учреждений региона, появилась должность директора, который замкнет на себе управленческий функционал. Главный врач переходит в его подчинение и будет отвечать за организацию медицинской помощи.

В Тюменском технопарке три новых резидента

Разработка для мониторинга воздуха, программа аттестации и уплотнитель для геофизических работ пополнили бизнес-инкубатор Тюменского технопарка.