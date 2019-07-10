Тюмень за день: 10 июля

622 многодетные семьи получили земельные участки в Тюменской области с начала 2019 года

В текущем году многодетным гражданам предоставлено 622 земельных участка - на 112 больше, чем в первом полугодии прошлого года. Всего с начала программы участки получили 8 042 семьи на 853 гектарах.

Бесплатный тест поможет тюменцам определить риски задержки речевого развития у детей

Разобраться, есть ли у ребенка риск задержки речевого развития, тюменским родителям поможет простая и бесплатная онлайн диагностика на портале учебно-практического центра "Эксперт". Проект реализуется в рамках гранта Департамента образования и науки Тюменской области.

Семьи приглашают принять участие в творческом конкурсе "Городские цветы"

Семейный конкурс "Городские цветы" стартовал в Доме культуры и творчества "Торфяник". Семьи смогут изготовить уличную композицию из природных материалов и получить призы. Прием заявок продлится до 25 июля, сообщили в пресс-службе центра культуры и творчества "Тюмень".

Дзюдоист из ТИУ выиграл золото всемирной универсиады

С 3 по 12 июля в итальянском Неаполе проводится ХХХ Летняя всемирная универсиада. Сборные команды России по дзюдо завоевали золото среди мужчин и серебро среди женщин. Свой вклад в победу национальной сборной в весовой категории до 90 кг внёс студент Тюменского индустриального университета Роман Донцов.

Тюменские пенсионеры готовятся к спартакиаде

Муниципальный отборочный этап спартакиады пенсионеров России пройдет в Тюмени с 14 по 27 июля.