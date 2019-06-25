Тюмень за день: 25 июня

Дмитрий Сиялов

В Тюмени закрыли для движения часть улицы Ленина и сделали бесплатной парковку на набережной

С 25 июня по 15 августа улица Ленина на участке от дома № 2 (музей "Городская Дума") до улицы Красина закрывается для движения транспорта в связи с реконструкцией тепловой сети.

Форум "Утро" приглашает на экскурсию

В День молодежи, 27 июня, 300 человек смогут почувствовать себя участниками молодежного форума "УТРО", который проходит с 20 по 30 июня на территории Тюменского президентского кадетского училища.

Жителей Тюменской области предупредили о сильных грозах и ветре

Тюменский гидрометеоцентр и Главное управление МЧС России по Тюменской области сообщают, что 26 июня в регионе возможны ливни, грозы, днём в отдельных районах град, ветер северо-восточный, северный 8-13 м/с, местами порывы до 18-23 м/с.

Акция "Собака-улыбака" снова порадует тюменцев

Тюменская благотворительная организация "Открой мне мир" при участии добровольческого движения "Собаки на радость детям" и поддержке ПАО "Запсибкомбанк" приглашают всех желающих на акцию "Собака-улыбака". Она пройдет 29 июня с 15:00 до 18:00 на Цветном бульваре.

Площадь 400-летия Тюмени на один день превратится в танцплощадку

На площади 400-летия Тюмени 26 июня жители и гости города смогут станцевать зумбу. Акция приурочена к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.

Бизнесмены со всей страны смогут выиграть год бесплатной аренды на тюменском рынке "Михайловский"

Всероссийское бизнес-соревнование "Михайловский – ключ к успеху" стартовало в Тюмени. К участию приглашаются бизнесмены из всех регионов, главным призом станет бесплатная аренда торговой площадки на первом этаже "Михайловского" сроком на один год.