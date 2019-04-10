Тюмень за день: 9 апреля

Фото Ирины Алькаевой

В Тюмени прошли элитарная игра "Что? Где? Когда?" и турнир инженеров

Неконцертные направления Областного фестиваля "Студенческая весна" открыли главное студенческое событие сезона: участниками соревнований по интеллектуальным играм и научно-техническому творчеству стали 235 человек.

На тюменском конкурсе учителей и воспитателей рекордное количество участников

Региональный конкурс профессионального мастерства "Педагог года – 2019" стартовал в Тюмени 8 апреля. Впервые участниками испытания стали около 100 специалистов сферы образования. На этот раз лучших в своем деле выберут в 4 традиционных направлениях: "Учитель года", "Воспитатель года", "Мастер года", "Педагог-психолог года", а также в двух новых номинациях – "Учитель-дефектолог" и "Педагогический дебют".

В Тюмени пройдет чемпионат России и СНГ по таксидермии

Тюмень впервые примет открытый чемпионат России и стран СНГ по таксидермии. Он пройдет с 24 по 28 апреля на площадке специализированной выставки "Туризм, Спорт, Отдых. Охота и Рыбалка". Заявки на участие подали уже более 40 человек, предварительно от них заявлено около 80 различных работ.

Тюменские туристические маршруты презентовали на международной выставке "Лето – 2019"

Делегация Тюменской области приняла участие в международной туристской выставке "Лето – 2019", которая прошла 5–6 апреля в "Ельцин-центре" в Екатеринбурге. Особый акцент был сделан на проектах в сфере промышленного туризма.

Правительство РФ вручило премии за реализацию проекта "Тобольск — духовная сила России"

Проект по созданию культурно-туристского кластера "Тобольск — духовная сила России" получил премию правительства РФ. Награды вручили генеральному директору ООО "СИБУР" Михаилу Карисалову и председателю наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анне Громовой.