Тюмень за день: 8 ноября

Фото Ирины Алькаевой

Тюменцы могут поддержать земляков - участников конкурса "Доброволец России – 2018"

С 1 по 15 ноября в ЕИС "Добровольцы России" проходит народное голосование за лучшие проекты, поданные на Всероссийский конкурс "Доброволец России – 2018". По итогам оценки проектов региональными экспертами сформирован шорт-лист участников конкурса, включающий 10 финалистов в каждой номинации.

Крупные торговые сети заинтересовались приложением, разработанным тюменским школьником

Одиннадцатиклассник из Тюмени занял первое место во всероссийском конкурсе проектов социально-технологического предпринимательства "Преактум".

Мобильный детский технопарк "Кванториум" будет работать в тюменских селах

С октября 2019 года передвижной детский технопарк "Кванториум" начнет работу в Тюменской области. Мобильный детский технопарк позволит значительно расширить охват ребят, желающих заниматься научным творчеством, а также решит проблему доступности новых моделей дополнительного образования для детей в сельской местности.

Тюменцы выбрали имя для аэропорта "Рощино"

В рамках федерального конкурса "Великие имена России" аэропортам планируется присваивать имена ярких исторических личностей. Рейтинговое агентство "Сибирь" провело в социальных сетях и с помощью СМИ региона опрос с целью выяснить, имя какого нашего земляка тюменцы хотели бы присвоить аэропорту "Рощино".

Более трехсот молодых инноваторов участвуют в "Технокульте"

Старт второму форуму технологических предпринимателей "ТехноКульт" был дан вчера в Тюменском технопарке. В течение полутора месяцев его участники — собственники наукоёмкого бизнеса, молодые учёные и студенты будут работать над проектами, чтобы в итоге привлечь инвестиции в свои стартапы.

Тюменцам предлагают написать еще один диктант — географический

Всероссийский Географический диктант пройдет по всей стране в четвертый раз в это воскресенье, 11 ноября. В Тюмени написать его можно будет на нескольких открытых площадках.