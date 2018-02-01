Тюмень за день: 31 января

Сто тысяч тюменцев скачали мобильное приложение "Медицина72"
Юбилейным пользователем мобильного сервиса оказалась молодая мама из Тюмени Наталья Вершинина. Директор департамента информатизации Тюменской области Мария Рудзевич поблагодарила в лице Натальи всех пользователей за выбор в пользу Электронного правительства.
В Тюмени пройдет танцевальный турнир на кубок ТСК "Прибой"
Соревнования по танцевальному спорту на кубок танцевально-спортивного клуба "Прибой" пройдут в Тюмени 3 марта в спортивном комплексе "Строймаш". Принять участие в нем смогут танцоры из разных городов.
В ТюмГУ стартуют открытые онлайн-курсы. Стать участником может каждый
Массовые открытые онлайн-курсы по нескольким дисциплинам стартуют 12 февраля в Тюменском государственном университете. Стать слушателем может любой желающий, записавшись в электронной форме.
Бесплатные мероприятия в Тюмени на 1–8 февраля для детей и взрослых, домохозяек и бизнесменов
Проект "Афиша Тюмень | КтоКуда72" представляет подборку бесплатных мероприятий в Тюмени на 1–8 февраля. Провести время интересно, ничего при этом не потратив, смогут и взрослые, и дети. Запланированы бесплатные мероприятия для любителей творчества Владимира Высоцкого, современной поэзии, а также для рукодельниц и даже бизнесменов.
Тюменские паралимпийцы выиграли 12 медалей Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону
В конце прошлой недели в немецком Оберриде завершился второй этап Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения.
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