Тюмень за день: 31 января

ФОТО: Вячеслав Сазонтов

Сто тысяч тюменцев скачали мобильное приложение "Медицина72"

Юбилейным пользователем мобильного сервиса оказалась молодая мама из Тюмени Наталья Вершинина. Директор департамента информатизации Тюменской области Мария Рудзевич поблагодарила в лице Натальи всех пользователей за выбор в пользу Электронного правительства.

В Тюмени пройдет танцевальный турнир на кубок ТСК "Прибой"

Соревнования по танцевальному спорту на кубок танцевально-спортивного клуба "Прибой" пройдут в Тюмени 3 марта в спортивном комплексе "Строймаш". Принять участие в нем смогут танцоры из разных городов.

В ТюмГУ стартуют открытые онлайн-курсы. Стать участником может каждый

Массовые открытые онлайн-курсы по нескольким дисциплинам стартуют 12 февраля в Тюменском государственном университете. Стать слушателем может любой желающий, записавшись в электронной форме.

Бесплатные мероприятия в Тюмени на 1–8 февраля для детей и взрослых, домохозяек и бизнесменов

Проект "Афиша Тюмень | КтоКуда72" представляет подборку бесплатных мероприятий в Тюмени на 1–8 февраля. Провести время интересно, ничего при этом не потратив, смогут и взрослые, и дети. Запланированы бесплатные мероприятия для любителей творчества Владимира Высоцкого, современной поэзии, а также для рукодельниц и даже бизнесменов.

Тюменские паралимпийцы выиграли 12 медалей Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону

В конце прошлой недели в немецком Оберриде завершился второй этап Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения.