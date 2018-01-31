Бесплатные мероприятия в Тюмени на 1–8 февраля для детей и взрослых, домохозяек и бизнесменов

Проект "Афиша Тюмень | КтоКуда72" представляет подборку бесплатных мероприятий в Тюмени на 1–8 февраля. Провести время интересно, ничего при этом не потратив, смогут и взрослые, и дети. Запланированы бесплатные мероприятия для любителей творчества Владимира Высоцкого, современной поэзии, а также для рукодельниц и даже бизнесменов.

Лекция "Геометрия и живопись"

Когда: 1 февраля в 18:00

Где: Музейный комплекс им. И.Я. Словцова (ул. Советская, д. 63, зал-амфитеатр)

Слушателям предстоит взглянуть на историю искусства с неожиданной, быть может, стороны. Они увидят, что геометрия, будучи могучей ветвью древа математики, является в то же время и тем связующим стержнем, который проходит через всю историю живописи.

Лектор: Евгения Николаевна Рябова, экскурсовод отдела музейно-просветительской деятельности МКимС

Бесплатные мастер-классы в детском центре VIV

3 февраля в 13:30 - мастер-класс по фитнес-латина для мам

4 февраля в 16:00 - мастер-класс по актерскому мастерству для детей с 6 лет

Где: Тюмень, ул. Линейная 15, телефоны: 8(982)936-05-70, 8(908)873-15-27

При себе иметь хорошее настроение и удобную спортивную форму.

Поэтический воскресный вечер в ПростоБаре "Еда"

Когда: 4 февраля, сбор в 18:30, начало в 19:00

Где: ПростоБар "Еда" (Тюмень, ул. Кирова, 26)

Иван Шишкин прочтет свои стихотворения. За небольшой промежуток времени поэт поделится своим творчеством. Без пафоса. Только стихи, эмоции и мысли.

"Fail Conference: горячие ошибки ИТ-компаний и советы как их избежать из первых уст"

Когда: 6 февраля в 18:30

Где: Тюменский технопарк (ул. Республики, 142)

IT-предприниматели из Москвы, Екатеринбурга и Тюмени поделятся откровенными историями об ошибках своего бизнеса на Fail conference. Участие бесплатное, регистрация участников: https://iidf-regions.timepad.ru/event/643553/

Подробнее: https://vk.cc/7EGhHb