Бесплатные мероприятия в Тюмени на 1–8 февраля для детей и взрослых, домохозяек и бизнесменов

Проект "Афиша Тюмень | КтоКуда72" представляет подборку бесплатных мероприятий в Тюмени на 1–8 февраля. Провести время интересно, ничего при этом не потратив, смогут и взрослые, и дети. Запланированы бесплатные мероприятия для любителей творчества Владимира Высоцкого, современной поэзии, а также для рукодельниц и даже бизнесменов.
Лекция "Геометрия и живопись"
Когда: 1 февраля в 18:00
Где: Музейный комплекс им. И.Я. Словцова (ул. Советская, д. 63, зал-амфитеатр)
Слушателям предстоит взглянуть на историю искусства с неожиданной, быть может, стороны. Они увидят, что геометрия, будучи могучей ветвью древа математики, является в то же время и тем связующим стержнем, который проходит через всю историю живописи.
Лектор: Евгения Николаевна Рябова, экскурсовод отдела музейно-просветительской деятельности МКимС
Бесплатные мастер-классы в детском центре VIV
3 февраля в 13:30 - мастер-класс по фитнес-латина для мам
4 февраля в 16:00 - мастер-класс по актерскому мастерству для детей с 6 лет
Где: Тюмень, ул. Линейная 15, телефоны: 8(982)936-05-70, 8(908)873-15-27
При себе иметь хорошее настроение и удобную спортивную форму.
Поэтический воскресный вечер в ПростоБаре "Еда"
Когда: 4 февраля, сбор в 18:30, начало в 19:00
Где: ПростоБар "Еда" (Тюмень, ул. Кирова, 26)
Иван Шишкин прочтет свои стихотворения. За небольшой промежуток времени поэт поделится своим творчеством. Без пафоса. Только стихи, эмоции и мысли.
"Fail Conference: горячие ошибки ИТ-компаний и советы как их избежать из первых уст"
Когда: 6 февраля в 18:30
Где: Тюменский технопарк (ул. Республики, 142)
IT-предприниматели из Москвы, Екатеринбурга и Тюмени поделятся откровенными историями об ошибках своего бизнеса на Fail conference. Участие бесплатное, регистрация участников: https://iidf-regions.timepad.ru/event/643553/
Подробнее: https://vk.cc/7EGhHb
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru