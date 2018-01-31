В ТюмГУ стартуют открытые онлайн-курсы. Стать участником может каждый

Массовые открытые онлайн-курсы по нескольким дисциплинам стартуют 12 февраля в Тюменском государственном университете. Стать слушателем может любой желающий, записавшись в электронной форме.

Подобная практика широко распространена в западных университетах. МООК (массовые открытые онлайн-курсы) - новая форма открытого образования, в ее основе лежит идея массового и общедоступного образования.

С помощью МООК слушатели получают возможность открыть для себя новые области знаний, подготовиться к экзаменам, пройти курс переподготовки, повысить квалификацию или просто получить представление о предмете. Курсы одинаково доступны и интересны школьникам, студентам, преподавателям, профессионалам и всем заинтересованным людям для удовлетворения потребности в образовании.

Одно из направлений - "Концепция современного естествознания". Студенты онлайн-курса получат представление об основополагающих концепциях различных естественных наук, направлениях их развития в историческом аспекте. Педагог расскажет слушателям о важнейших достижениях современного естествознания. Курс рассчитан на школьников старших классов, студентов программ бакалавриата.

Курс читает доцент кафедры анатомии и физиологии человека ТюмГУ, кандидат биологических наук Алексей Белкин. Он познакомит студентов с современной физической картиной мира и ее структурой. Курс рассчитан на два с половиной месяца и завершится 23 апреля. "Мы узнаем, с чего все началось, каким законам подчиняется и каковы правила есть у нашего мироустройства", - отметил Алексей Белкин.

На других онлайн-курсах слушатели изучат основы исторической географии, пройдут краткий курс философии и ее истории, правоведения, русского языка и культуры речи. Слушатели онлайн-курса "Экология" повысят экологическую грамотность, что пригодится не только в будущей профессии, но и в обычной жизни. Вторая очередь массовых онлайн-курсов стартует в ТюмГУ в октябре 2018 года.