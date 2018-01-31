Тюменские паралимпийцы выиграли 12 медалей Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону

В конце прошлой недели в немецком Оберриде завершился второй этап Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения.

В составе сборной России выступили тюменцы с нарушением зрения: Елена Ремизова (ведущий спортсмен Андрей Токарев), Марина Галицына (ведущий Максим Пирогов), Николай Полухин (ведущий Эдуард Березин), Станислав Чохлаев (ведущий Олег Колодийчук).

Программа этапа включала по три дистанции в лыжных гонках и биатлоне. Тюменские спортсмены завоевали 12 медалей. На счету Станислава Чохлаева 4 золота, Николай Полухин выиграл 2 серебра и 3 бронзы, Елена Ремизова – 1 серебро и 2 бронзы, сообщил ЦСП72.