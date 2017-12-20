Тюмень за день: 20 декабря

В Тюмени подводят итоги городской олимпиады школьников

В этом году интеллектуальное состязание прошло по 22 общеобразовательным предметам. 399 школьников стали победителями городского этапа Всероссийской олимпиады.

В литературно-краеведческом центре пройдет гусельный концерт

В эту пятницу, 22 декабря, в литературно-краеведческом центре Тюмени состоится концерт гусельной музыки Дмитрия Пономарева.

В Тюмени прошел грандиозный фестиваль Дениса Мацуева

Трехдневный фестиваль виртуоза фортепианной музыки Дениса Мацуева с аншлагом прошел в Тюменской филармонии с 16 по 18 декабря. Музыканты представили слушателям уникальные концертные программы.

С нового года в Тюменской области изменятся тарифы на пригородных поездах

С 1 января 2018 года вступают в силу новые тарифы на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в Тюменской области. В среднем действующие тарифы увеличатся на 4,0%.

Дмитрий Осипов: в Тюмени хорошо организован общественный транспорт, но еще есть к чему стремиться

По результатам опросов жителей России, проведенных одной из рейтинговых компаний в этом году, меньше всего нареканий к работе городских автобусов у тюменцев. Из 10 баллов оценки уровня обслуживания, удобства общественных автобусов и маршруток наш транспорт набрал 7 баллов, и это лучший результат.