С нового года в Тюменской области изменятся тарифы на пригородных поездах

С 1 января 2018 года вступают в силу новые тарифы на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в Тюменской области. В среднем действующие тарифы увеличатся на 4,0%.

"Указанный рост тарифов соответствует индексу роста тарифов на пассажирские перевозки железнодорожным транспортом в регулируемом секторе по прогнозу минэкономразвития России. Повышение тарифов для населения на транспортные услуги носит ежегодный характер и связано с инфляционными процессами, а также с необходимостью сохранения маршрутной сети пригородных поездов", — поясняют в департаменте тарифной и ценовой политики Тюменской области.

С 01.01.2018 изменится и величина тарифа на проезд в границах "Единой тарифной зоны" — участка следования пригородных поездов от станции Утяшево до станции Войновка включительно. Предельный максимальный тариф для оплаты проезда в пределах данного маршрута увеличится на 4,0 рубля и составит 24,0 рубля за поездку (и 6,0 рублей при проезде ребенка в возрасте от 5 до 7 лет).

По-прежнему сохраняются льготные тарифы на перевозку в пригородных поездах детей в возрасте от 5 до 7 лет, составляющие 25% от тарифов на перевозку взрослых пассажиров.

В региональном департаменте ценовой политики отмечают, что, несмотря на повышение тарифов, в Тюменской области по сравнению с другими регионами Уральского федерального округа продолжают действовать более низкие тарифы на пассажирские железнодорожные перевозки.