Поезда ГСК между Тюменью и Крымом начнут курсировать в марте

Железнодорожный перевозчик "Гранд сервис экспресс" (ГСЭ) в марте и апреле запускает между Тюменью и Симферополем специальный поезд.
"На март и апрель специально назначается поезд 175/176 Симферополь – Тюмень. Из Симферополя (с 9 марта по 6 апреля) поезд будет отправляться по четвергам. В обратную сторону, из Тюмени, поезд будет курсировать по воскресеньям (с 12 марта по 9 апреля)", - сообщается на сайте компании.
Отмечается, что поезд до Тюмени был назначен вместо поезда № 76/75 Симферополь – Омск, маршрут изменен из-за ремонта инфраструктуры. Поезд № 76/75 Симферополь – Омск возобновит свой регулярный маршрут в конце апреля: с 27 апреля из Симферополя по четвергам и с 30 апреля из Омска по воскресениям.
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