Выставка-музей "Поезд Победы" прибудет в Тюменскую область 2 сентября

Первая в мире иммерсивная передвижная выставка-музей "Поезд Победы" прибудет в Тюменскую область, совершив остановку сначала в Тобольске – 2 и 3 сентября, затем отправится в столицу региона – Тюмень, где будет доступна для жителей и гостей региона 4 сентября. А 5 и 6 сентября уникальный музей посетит Ишим. Жители и гости городов смогут бесплатно увидеть уникальную выставку о событиях Великой Отечественной войны, пройдя обязательную интернет-регистрацию на сайте проекта поездпобеды.рф. Выставка-музей разместится на железнодорожных вокзалах, где будет организовано посещение экспозиции.

Работа экспозиции:

Тобольск

2 сентября – с 11:00 до 18:00, последняя группа в 17:20;

3 сентября – с 11:00 до 19:30, последняя группа в 18:50.

Тюмень

4 сентября – с 10:00 до 14:30, последняя группа в 13:50.

Ишим

5 сентября – с 10:00 до 14:30, последняя группа в 13:50;

6 сентября – с 10.00 до 14.30, последняя группа в 13:50.

"Поезд Победы" — первая в мире интерактивная выставка с максимальным эффектом присутствия, размещенная в движущемся поезде. 10 тематических вагонов посвящены отдельным событиям или вехам Великой Отечественной войны.

В 2023 году музей пополнился новым вагоном о военных трибуналах. Благодаря Нюрнбергскому, Токийскому и Хабаровскому процессам весь мир узнал о злодеяниях нацистской Германии и милитаристской Японии. В 2024 году при поддержке Президентского фонда культурных инициатив запущена интерактивная версия уникальной экспозиции. Специально для нее разработали 79 панорам, 158 интерактивных элементов, оцифровали 159 фотографий экспонатов. В панорамы создатели интегрировали видео с экранов и проекторов.

Получить билет можно бесплатно на сайте проекта поездпобеды.рф, пройдя регистрацию, которая открывается примерно за сутки до прибытия поезда и, как правило, заканчивается очень быстро в связи с высоким спросом. Зарегистрированный билет поступит на указанную электронную почту. Рекомендуемый возраст для посетителей 12+. Дети младше 12 лет могут пройти только в сопровождении взрослого по одному билету.

Группы заходят в поезд с пятиминутным интервалом, предварительно показав свой электронный билет проверяющим – "Волонтерам Победы". Поэтому крайне важно не опаздывать и планировать прибытие на вокзал с небольшим запасом по времени.

Учитывая интерес к экспозиции "Поезда Победы" и ограниченное количество аудиогидов для групп, посетители также могут слушать экскурсию через мобильное приложение, доступное для iPhone и Android. Посетить поезд можно также в режиме онлайн, ознакомившись с 3D-туром на сайте проекта.