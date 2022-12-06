Транспортная полиция Тюмени вычислила укравших 35 упаковок пива с грузового поезда

Двух жителей Свердловской области подозревают в том, что они на станции Юшала 22 ноября вскрыли 10 контейнеров грузового поезда и похитили 35 упаковок пива, сумма ущерба превысила 300 тысяч рублей.

После получения сообщения о краже сотрудники отделения по борьбе с преступными посягательствами на грузы Тюменского линейного отдела МВД России на транспорте по подозрению в хищении алкогольной продукции с грузового поезда 25 ноября установили и задержали двух жителей Свердловской области 1996 и 2000 годов рождения, ранее они были судимы за аналогичные преступления.

"Задержанные пояснили, что приехали на станцию Юшала, где заметили стоящий грузовой поезд и решили проверить содержимое контейнеров. Взломав замки, злоумышленники обнаружили упаковки с пивом, перенесли их в личный автомобиль и скрылись с места происшествия. Большую часть продукции подозреваемые сдали в точку сбыта, получив за это деньги, на которые купили себе новые телефоны и одежду. Оставшийся алкоголь они употребили", - сообщает пресс-служба Тюменского ЛО МВД России на транспорте.

Следователями отделения Тюменского линейного отдела МВД России на транспорте в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" частью 3 статьи 158 УК РФ.