Дмитрий Осипов: в Тюмени хорошо организован общественный транспорт, но еще есть к чему стремиться

По результатам опросов жителей России, проведенных одной из рейтинговых компаний в этом году, меньше всего нареканий к работе городских автобусов у тюменцев. Из 10 баллов оценки уровня обслуживания, удобства общественных автобусов и маршруток наш транспорт набрал 7 баллов, и это лучший результат.

О работе общественного транспорта Тюмени мы поговорили с депутатом Тюменской городской думы по единому избирательному округу, заместителем председателя постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам Дмитрием Осиповым.

– Действительно ли наш городской транспорт заслуживает высокой оценки?

– Еще в 2012-2013 году средний возраст общественного транспорта в Тюмени составлял 28,5 лет, сегодня – около шести-пяти с половиной лет. На линиях работают новые современные автобусы, соответственно, повысился не только комфорт, но и безопасность горожан. Если отойти от передвижного состава к самой системе, то у нас достаточно успешно внедрена полоса А – люди в часы-пик могут на общественном транспорте гораздо быстрее добраться из одной точки города в другую, чем на личном. Я сейчас экономическую выгоду даже не беру в расчет. Хорошо работающий общественный транспорт – один из основных критериев комфортного города. Конечно, как и в любой сфере, здесь есть масса вопросов, но в общем и целом динамика и вектор развития у нас правильные. Я, как человек, системно занимающийся бюджетированием, привык рассматривать те или иные проблемы в совокупности. Тюмень стремительно растет: за девять лет население увеличилось более чем на двести тысяч человек. Каждый год в городе возводится около миллиона квадратов жилья, и они не подвешены в воздухе – к каждому квадратному метру подведено тепло, вода, свет. Все это оказывает сумасшедшее давление на инфраструктуру города, на социалку: школы, детские сады, больницы и тому подобное. И, конечно же, на транспортную систему: ежедневно люди ездят на работу и с работы, по каким-то личным делам и так далее. И это серьезный вызов для города. Но, несмотря на кратно возрастающие нагрузки, Тюмень не вязнет в проблемах, а двигается дальше.

– Вы лично ездите на городских автобусах?

– Да, я периодически пользуюсь общественным транспортом и вижу, в каком состоянии наши автобусы. Там приятно находиться, чисто, аккуратно, помыто. Одно из новшеств, которое в том году начали повсеместно внедрять, – в передвижном составе появились камеры. Они нужны для того, чтобы в каких-то конфликтных ситуациях, связанных с тем, что кто-то упал и что-то повредил, выводы были максимально объективны. Изменился и внешний облик муниципальных автобусов: на них нет рекламы, выдержан единый фирменный стиль, который говорит о том, что в этой сфере мы движемся в сторону порядка.

– Как часто избиратели обращаются к вам с просьбой об организации и оптимизации автобусных маршрутов?

– Было несколько обращений от жителей новых микрорайонов. В частности, еще в 2013 году Ямальский-2 не существовал, а сегодня там живут тысячи людей – проблемы транспорта для них актуальны. Где-то остановок нет – людям некомфортно ждать автобус, где-то автобусы работают не так, как надо, где-то не хватает хороших дорог. Мы с департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта конструктивно прорабатывали эти вопросы, чтобы понять, действительно ли такая потребность есть, решали, как это все лучше организовать. Судя по тому, что сигналы перестали поступать, ситуация в целом там нормальная сейчас. Хотя мы должны понимать, что новый, складывающийся микрорайон несет в себе сложности, связанные с тем, что структура только создается.

– Какие еще есть нарекания со стороны населения?

– Транспорт – это такая вещь, которой мы, с одной стороны, гордимся, с другой – не всегда довольны. Чем быстрее транспорт развивается, тем больше запрос общественности на то, чтобы он становился лучше. И это нормально. Если еще в недавней истории актуальным был вопрос, а придет ли автобус вообще, то сейчас на первый план выходят такие нюансы, как удобство при посадке, оснащение городских линий низкопольными автобусами. Город уже настолько нас приучил к определенным стандартам жизни, что какие-то сложности в моменте серьезно напрягают. Если я привык, что у меня везде и все хорошо, и вдруг становится немного некомфортно, то возникают вполне обоснованные вопросы. Но надо отдать должное нашим людям – в житейском разговоре здравый смысл всегда берет верх. Недочеты нужно устранять, и даже незначительные, на первый взгляд, детали важны, однако они свидетельствуют, что как такового пожара в этой сфере нет.

– В чем заключается дальнейшее развитие системы городского общественного транспорта?

– Я не сторонник говорить о том, что все у нас везде блестяще, но в целом движемся в правильном направлении. В этом году мы начали экспериментировать в плане того, какие автобусы ставить на линию – на газу, на электричестве либо же классические на бензине. Посмотрим, замерим – жизнь подскажет выбор. Цель, к которой надо стремиться, – обеспечить жителям Тюмени такие условия, чтобы каждый быстро и комфортно мог дойти до остановки, сесть на нужный автобус, вовремя прибыть в свой пункт и оттуда, также пешком, добраться до места. Сегодня у нас работает очень удобное мобильное приложение "Транспорт72", где можно наблюдать онлайн, где какой автобус идет, через сколько он будет на твоей остановке, есть ли задержка, низкопольный или стандартный. Последнее важно в первую очередь для людей с ограниченными возможностями и для мамочек с колясками. Я сам, когда с младшим ребенком еду в центр, всегда смотрю, какой автобус должен подойти. Доступность, безопасность, комфорт, четкий и удобный для горожан график работы автобусов, вопросы экономики в этом секторе – вот те стратегические приоритеты, над которыми нужно продолжать работу в ближайшей перспективе.

Татьяна Тихонова