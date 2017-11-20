Тюмень за день: 20 ноября

Двадцатиградусный мороз придет в Тюмень через неделю
В начале этой недели синоптики обещают тюменцам плюсовую температуру и дождь, однако за выходные резко похолодает и в следующий понедельник столбик термометра может показать ниже -20 градусов.
В Калининском округе благоустроят девять дворов и сделают фонтан
В управе Калининского округа прошел круглый стол по вопросам благоустройства территории в ближайшие несколько лет.
ТюмГУ приглашает на Дни открытых дверей
Определиться с выбором профессии, познакомиться с ректоратом и педагогами Тюменского государственного университета, а также узнать об интересной и насыщенной студенческой жизни можно на Дне открытых дверей ТюмГУ 10 декабря в ДК "Нефтяник" (улица Полины Осипенко, 1).
Тюменцы устроили дрифт в Сити Молле
Соревнования по RC Drift (дрифт на радиоуправляемых моделях) прошли в минувшие выходные в тюменском "Сити Молле". Среди участников Кубка выступили пилоты из Тюменской, Челябинской, Свердловской областей и Югры.
В Тюмени начинается международный фестиваль документального кино "КинЗА"
С 22 по 25 ноября на десяти тюменских площадках пройдет VIII международный фестиваль документального кино "КинЗА".
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