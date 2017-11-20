ТюмГУ приглашает на Дни открытых дверей

Определиться с выбором профессии, познакомиться с ректоратом и педагогами Тюменского государственного университета, а также узнать об интересной и насыщенной студенческой жизни можно на Дне открытых дверей ТюмГУ 10 декабря в ДК "Нефтяник" (улица Полины Осипенко, 1).
День открытых дверей – это возможность узнать обо всех направлениях подготовки, перечне вступительных испытаний, условиях поступления в вуз и возможностях дальнейшего трудоустройства. Представление на сцене начнется в 11:00, но стоит все же прийти на час раньше, чтобы успеть немного осмотреться, найти друзей и знакомых, изучить буклеты, которые будут предложены вниманию в фойе, побывать на выставках и презентациях институтов вуза, пообщаться с педагогами, задать им лично все интересующие вопросы.
Помимо масштабного общеуниверситетского праздника, абитуриенты смогут побывать в гостях во всех институтах вуза. Расписание дней открытых дверей в институтах можно посмотреть на сайте ТюмГУ.
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