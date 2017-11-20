В Тюмени начинается международный фестиваль документального кино "КинЗА"

С 22 по 25 ноября на десяти тюменских площадках пройдет VIII международный фестиваль документального кино "КинЗА".

В этом году фестиваль посвящается Году экологии и проходит в рамках всероссийского открытого форума искусств и культурных инноваций "К успеху через творчество". В программе фестиваля представлено пять тематических программ: "Человек и природа", "Россия. Моя история", "Пространство жизни", "Время молодых" и "Вечные ценности". Киноленты, вошедшие в программу, это лучшие мировые и российские фильмы, в основу которых легли реальные события, интересные культурные явления, а также судьбы знаменитых персон и сообществ.

В эти дни любителей неигрового ждут в Центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51), в Информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тр. 15/1) и в библиотеке №16 (ул. Олимпийская, 20а). Там покажут ленты, победившие на различных престижных фестивалях: "Сын человеческий", "Сибирь. Четыре стороны света", "В центре циклона", "Тайна каталонской карты", "Крепость на Туре", "Тюлени Лоры Белоиван" и другие.

Помимо библиотек ЦГБС площадками фестиваля станут Тюменская областная научная библиотека, концертный зал Тюменского государственного института культуры, театр "Ангажемент", МТЦ "Космос", ДК "Нефтяник", мультицентр "Моя территория" и Музейный комплекс имени Словцова.

С полной программой фестиваля можно ознакомиться здесь. Вход на все кинопоказы свободный.

Изображение: кадр из фильма "Тюлени Лоры Белоиван" / youtube.com