Тюменцы устроили дрифт в Сити Молле

Соревнования по RC Drift (дрифт на радиоуправляемых моделях) прошли в минувшие выходные в тюменском "Сити Молле". Среди участников Кубка выступили пилоты из Тюменской, Челябинской, Свердловской областей и Югры.

В течение двух дней, 18 и 19 ноября, посетители торгово-развлекательного центра наблюдали за увлекательными гонками. В финал вышли сильнейшие. Лучший результат в заездах у Андрея Лазерева из Тюмени, сургутянин Рауф Хасиев занял второе место, замкнул тройку лидеров тюменец Антон Пахомов.

RC Drift - категория автомодельного вида спорта, цель которого - пройти трассу на максимально возможной скорости в управляемом заносе с использованием радиоуправляемой модели автомобиля. Свои модели - шасси участники собирают сами. Все элементы подвески, коробки передач и так далее шасси полностью повторяют компоновку настоящего автомобиля, сверху устанавливается окрашенный кузов существующих автомобилей в масштабе 1/10 от оригинального авто.

Победитель соревнований Андрей Лазарев работает инженером ИТС, увлекся дрифтом на радиоуправляемых моделях пять лет назад, проживая в Сургуте. Переехав в Тюмень, любимое дело не бросил - наоборот, нашел таких же увлеченных людей и старается развивать этот вид спорта. Пока это дается с трудом.

"Когда приехал в Тюмень, грустно здесь было в этом плане. Многие считают, что радиоуправляемые модели - дорогое очень хобби. Хотя ведь охота, рыбалка тоже недешевые удовольствия, а некоторые вообще в кабаках спускают за ночь не меньше, чем стоимость модели. Пока мало сторонников нашего увлечения, но у нас есть группа энтузиастов. Летом мы катаем на открытых площадках, зимой пытались арендовать помещения, но не всегда успешно. Узнавая, сколько стоит машина, арендаторы заламывали неподъемные цены, - рассказывает Андрей. - В позапрошлую зиму не катали совсем, в прошлую нас приютили в картинг-центре "Monte-Carlo", и большое им спасибо за это. Мы там провели соревнования, чтобы привлечь к себе внимание. Организатором нынешнего RC Drift выступил тюменский союз экстремальных видов спорта. В этом году мы вошли в его состав. Мы признательны союзу, лично руководителю Ивану Шмонину, руководству ТРЦ "Сити Молл" и судье соревнований - пилоту RDS Салавату Берсанову за поддержку и помощь в проведении соревнований".

Рассказывая о перспективах, Лазарев сообщил, что один из тюменцев купил франшизу Моягонка.рф - и вот-вот на улице Гастелло, 56/1 откроется школа радиоуправляемых моделей, трасса уже оборудована. "Школа рассчитана на детей, но туда может прийти не только ребенок. Если взрослый захочет подключиться и присоединиться к нам, мы будем рады. Мне предложили даже тренером поработать. Я пока думаю: не так много свободного времени, для меня это новый опыт и я не знаю, как смогу в этом себя проявить. Буду помогать по мере сил, так как заинтересован в популяризации этого вида спорта", - говорит Андрей Лазарев.

Среди участников были и дети. Петра Алексеева из Челябинска профессиональное жюри даже особо отметило дипломом. "Мне десять лет, учусь в четвертом классе, не очень хорошо - иногда бывают тройки. Моделями мы с папой занимаемся около года. Машину, на которой сегодня гонял, я купил на свои деньги - часть накопил, остальные подарили на день рождения. Механику в шасси собрал сам, с электроникой папа помог разобраться. На соревнованиях мы уже были, но сами не ездили. Сегодня все прошло суперски, будем участвовать снова!" - делится впечатлениями и планами Петя.

На вопрос, как автомоделирование стало семейным хобби, Алексей Алексеев, глядя на довольного сына, отвечает: "У нас в семье появился малыш. Старший начал страдать от нехватки внимания - так появилось совместное с сыном дело. Надо сказать, затратное, но оно того стоит!"

Возвращаясь к победителям, отметим: помимо наград, грамот, ребята получили денежные призы в размере 15, 10 и 5 тысяч рублей. На что потратят деньги Рауф Хасиев и Антон Пахомов, нам неизвестно, а вот Андрей Лазарев все решил: шасси, на котором он выиграл гонку, уже обрело нового хозяина. На вырученные от продажи деньги и приз он хочет собрать новое шасси. В планах - поездка в июне на чемпионат мира.

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Фото автора и со страницы "Союз экстремальных видов спорта" в Vk.com