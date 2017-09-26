Тюмень за день: 25 сентября

В затюменском парке будет самая большая горка для катаний зимой

На прошедшем накануне в лесопарке "Затюменский" субботнике глава администрации Тюмени Александр Моор рассказал, что парк будет работать как и прежде — намеченные на 2017–2018 годы работы по благоустройству территории не помешают тюменцам отдыхать здесь и заниматься спортом.

На этой неделе в Тюмени может выпасть первый снег

По прогнозу виртуальных синоптиков, на этой неделе тюменцы могут увидеть первый снег. В целом в эти дни в городе будет пасмурно и холодно.

В ТюмГУ презентуют современную аудиторию и центр промышленной автоматизации

Презентация обновленной лекционной аудитории L300 на 180 человек состоится в Финансово-экономическом институте Тюменского государственного университета 27 сентября. Это уже четвертая современная аудитория в вузе.

В Тюмени проходит акция #СелфиБабушка

В преддверии Дня пожилых людей департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени и ЦВР "Дзержинец" запускают акцию #СелфиБабушка.

ДК "Нефтяник" откроет свои двери для всех желающих

День открытых дверей пройдет в ДК "Нефтянике" в субботу, 30 сентября. Вход для всех желающих будет открыт с 11:00 до 18:00.

Тюменская филармония покажет первоисточник Венгерской королевской оперетты

Тюменцы и гости города смогут насладиться оригинальным исполнением известных венгерских арий и дуэтов, собранных в большом гала-концерте на сцене филармонии 3 октября.