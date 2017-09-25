ДК "Нефтяник" откроет свои двери для всех желающих

День открытых дверей пройдет в ДК "Нефтянике" в субботу, 30 сентября. Вход для всех желающих будет открыт с 11:00 до 18:00.

В течение всего дня будут работать интерактивные площадки, где каждый сможет обогатить себя новыми знаниями из сферы искусства, получить навыки работы с красками (создание картин в режиме онлайн), навыки правильного диафрагмального дыхания, навыки публичного выступления, научиться танцевальным па вместе с известными хореографами. С рестораторами от кофейни "Тортшер" гости мероприятия смогут научиться готовить эксклюзивные пирожные и даже станут авторами названий для пирожных буфета "Нефтяника".

"День открытых дверей – это своеобразная форма интерактивного диалога со зрительской аудиторией, - рассказали в оргкомитете мероприятия. - Кроме коммуникативной функции, которая позволяет наладить обратную связь, выполняет функции мониторинга спроса на дополнительные образовательные услуги, расширяет круг потенциальной зрительской аудитории. В этот день раскроем самые ближайшие планы работы всех коллективов и кружков. Некоторые из них коснутся тюменских детей, подростков и их родителей".

Кроме того, на дне открытых дверей состоится презентация карт зрительской лояльности для посетителей ГАУК ТО "Тюменское концертно-театральное объединение".

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.