Концерты из Тюменской филармонии перенесли в ДК "Нефтяник"

10:05 23 мая 2019
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото: toptyumen.ru

На время ремонта в Тюменской филармонии часть запланированных мероприятий переносят в ДК "Нефтяник". Об этом сообщили в пресс-службе Тюменского концертно-театрального объединения.

Так, в здании дома культуры "Нефтяник" пройдет концерт Тюменского филармонического оркестра "Ночь на Лысой горе" (24 мая), концерт оркестра "Камерата Сибири" "Великая русская музыка трех столетий" (31 мая), концерт "Мультсимфония" (3 июня), концерт Тюменского филармонического оркестра, посвященный Дню России (5 июня).

Зрителям сообщают, что все билеты действительны.

Теги: ДК Нефтяник , концерты , Тюменская филармония
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Июнь, 2019