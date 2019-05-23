Концерты из Тюменской филармонии перенесли в ДК "Нефтяник"

На время ремонта в Тюменской филармонии часть запланированных мероприятий переносят в ДК "Нефтяник". Об этом сообщили в пресс-службе Тюменского концертно-театрального объединения.

Так, в здании дома культуры "Нефтяник" пройдет концерт Тюменского филармонического оркестра "Ночь на Лысой горе" (24 мая), концерт оркестра "Камерата Сибири" "Великая русская музыка трех столетий" (31 мая), концерт "Мультсимфония" (3 июня), концерт Тюменского филармонического оркестра, посвященный Дню России (5 июня).

Зрителям сообщают, что все билеты действительны.