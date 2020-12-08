"Перекресток тысячи дорог" - фольклорный ансамбль "Росстань" приглашает тюменцев на юбилейную концертную программу

В основе программы - материалы, собранные участниками коллектива в экспедициях по Тюменской области за 30 лет творческого пути; обряды по случаю календарных праздников, свадебные обряды, характерные для Западной Сибири бытовые кадрили, песни переселенцев и многое другое.

Фольклорный ансамбль "Росстань" является уникальным явлением культуры нашего региона, благодаря его участникам был создан Фонд "Культурное наследие Сибири "Росстань", реализованы интереснейшие программы для учреждений культуры и образования. Артисты ансамбля принимают активное участие в Всероссийских, областных и городских фестивалях и конкурса, представляют традиционную культуру Тюменской области на международной культурной "арене". Росстань, без сомнения, является одним самых титулованных фольклорных коллективов региона и России.

Не упустите возможность погрузиться в самобытность культуры и истории нашего края вместе с Фольклорным ансамблем "Росстань"!

Юбилейный концерт состоится на сцене Дворца культуры "Нефтяник" 16 декабря в 19:00.