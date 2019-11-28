Третий Новогодний бал пройдет в Тюмени

Фонд «Сотвори из жизни шедевр»

Новогодний бал состоится в мраморном зале дворца культуры "Нефтяник" в Тюмени 7 декабря, начало в 17 часов. Светское событие пройдет в третий раз.

В торжественной части состоится церемония награждения талантливых и особо отличившихся детей в международных и российских конкурсах в области культуры.

Такие мероприятия — это создание условий для творческого развития молодежи, вовлечение в социально значимую, общественно полезную деятельность города и региона, отметили руководители фонда "Сотвори из жизни шедевр" Юлия Грошева и Елена Путильцева.

Гостей ждет роскошная шоу-программа, выступления вокалистов и танцевальных пар, показы молодых дизайнеров, приятные сюрпризы от партнеров мероприятия, фуршет и неповторимая атмосфера Новогоднего бала. Для маленьких гостей организуют детскую зону с мастер-классами и аниматорами.

Дресс-код для дам — вечернее платье, для мужчин — классический костюм.

Приглашение можно получить у организаторов, информация по телефонам: +7(919)925-06-06, +7(904)875-77-98.

Генеральный информационный партнер — телеканал "Тюменское время"

Партнеры мероприятия:

компания Автоград – официальный дилер автомобилей Ягуар и Лэнд Ровер в Тюмени,

магазин мужской моды GAGLIARDI,

бутик женской одежды "MARELLA",

дентальная косметика MONTCAROTTE,

печатный цех "КЛЯКСА",

школа бизнеса "Синергия" в г. Тюмень

Главный фотохроникёр - GEO.pro.