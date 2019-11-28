Третий Новогодний бал пройдет в Тюмени

Новогодний бал состоится в мраморном зале дворца культуры "Нефтяник" в Тюмени 7 декабря, начало в 17 часов. Светское событие пройдет в третий раз.
В торжественной части состоится церемония награждения талантливых и особо отличившихся детей в международных и российских конкурсах в области культуры.
Такие мероприятия — это создание условий для творческого развития молодежи, вовлечение в социально значимую, общественно полезную деятельность города и региона, отметили руководители фонда "Сотвори из жизни шедевр" Юлия Грошева и Елена Путильцева.
Гостей ждет роскошная шоу-программа, выступления вокалистов и танцевальных пар, показы молодых дизайнеров, приятные сюрпризы от партнеров мероприятия, фуршет и неповторимая атмосфера Новогоднего бала. Для маленьких гостей организуют детскую зону с мастер-классами и аниматорами.
Дресс-код для дам — вечернее платье, для мужчин — классический костюм.
Приглашение можно получить у организаторов, информация по телефонам: +7(919)925-06-06, +7(904)875-77-98.
Генеральный информационный партнер — телеканал "Тюменское время"
Партнеры мероприятия:
компания Автоград – официальный дилер автомобилей Ягуар и Лэнд Ровер в Тюмени,
магазин мужской моды GAGLIARDI,
бутик женской одежды "MARELLA",
дентальная косметика MONTCAROTTE,
печатный цех "КЛЯКСА",
школа бизнеса "Синергия" в г. Тюмень
Главный фотохроникёр - GEO.pro.
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