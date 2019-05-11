Тюмень готовится к восьмому "Венскому вальсу"

Фото организаторов мероприятия

Дебютанты восьмого "Венского вальса" в Тюмени усиленно репетируют и готовятся к танцевальной программе. Мероприятие состоится 25 мая в ДК "Нефтяник".

Как пишет "Мой портал", гостей ждут красная ковровая дорожка, фотографы, вкусные угощения и множество танцев.

"Мне кажется, человеку обязательно нужно отвлекаться от жизненной рутины и представлять вещи, которые приносят ему радость и удовлетворение. Возможно этим мыслям будет суждено осуществиться. Так произошло со мной... В 2009 году я сделала запись – "научиться бальным танцам". И вот на дворе 2019. Я участвую в "Венском балу", который состоится буквально через месяц… Мечты действительно имеют свойство сбываться", - отметила участница Дарья Сухоребрий в своем блоге.

Вскоре на сайте "Венский бал" запустится голосование за лучшую "Онлайн-пару", которое продлится до 24 мая. Победители получат призы от спонсоров.

Напомним, что "Венский вальс в Тюмени" – это уникальное событие по своему статусу и социальному отклику в регионе. Это головокружительный бал, в котором смешаны семейные традиции и культурные ценности, важные гости и молодежь, культура и искусство, творчество и патриотизм.