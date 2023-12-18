В Тюмени пройдет предновогодний кадетский бал

"Следуя добрым и светлым традициям, одиннадцатиклассники примут участие в театрализованном новогоднем представлении. "Снежный кадетский бал" для 11 курса состоится в Мраморном зале ДК "Нефтяник". Пары будут вальсировать 20 декабря", - сообщили в пресс-службе ТПКУ.

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