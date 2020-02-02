Жителей Голышмановского округа приглашают на Пушкинский бал

Пушкинский бал пройдет 7 февраля в Земляновском сельском Доме культуры Голышмановского округа. В нем примут участие более 200 человек: школьники, студенты, работающая молодежь.

Как рассказала учитель истории, руководитель Литературно-краеведческого музея им. А. С. Пушкина Земляновской средней школы, организатор мероприятия Елена Цыбуцинина, светский раут проводится здесь уже на протяжении 40 лет: с 1980 года, когда был открыт Литературно-краеведческий музей им. А. С. Пушкина. Участники одеваются в наряды 19 века, входят в зал под музыку, к ним обращаются по имени и статусу: князья и княгини, пишет ИА "Тюменская линия".

"Бал открывается полонезом, затем исполняется вальс. Гости поют романсы. Во время бала проходит театрализованное представление по произведениям Пушкина, а также мастер-классы по изготовлению вееров и масок", - рассказала Елена Цыбуцинина.

Готовые изделия девушки используют во время представления. Местные художники пишут танцующие пары, делают индивидуальные портреты дам в старинных платьях. Участников по итогам бала награждают грамотами за лучший наряд, творческий номер, выбирается лучшая пара. Перед проведением мероприятия будущие участники готовятся, оттачивают мастерство исполнения старинных танцев, поэтому Пушкинский бал всегда проходит на высоком уровне, добавили организаторы.