В Тюмени пройдет "Пушкиниада"

Команды вузов Тюменской области приглашают поучаствовать в интеллектуальной игре "Пушкиниада". Мероприятие, посвященное 225-летию со дня рождения А. С. Пушкина и Дню русского языка, состоится 6 июня в Тюменском индустриальном университете. Начало в 14 часов.

Игра нацелена на повышение интереса к русской культуре и литературе, призвана мотивировать к изучению русского языка, а также способствует языковой и культурной адаптации иностранных студентов, обучающихся в вузах России.

Для участия в игре приглашают команды, состоящие из иностранных студентов высших учебных заведений Тюмени. От одной образовательной организации может быть заявлена только одна команда из 10 человек, сообщает Тюменская линия.

"Игра пройдет в два тура: "Язык есть исповедь народа" и "Вдохновения калейдоскоп". Первый включает в себя викторину по русскому языку, биографии и творчеству Александра Сергеевича Пушкина. Второй тур предполагает участие в творческий конкурсе. Участникам предложат прочесть наизусть стихотворное или прозаическое произведение, спеть песню, представить инсценировку литературного произведения на русском языке или видеоролик", - рассказала заведующая кафедрой межкультурной коммуникации Тюменского индустриального университета, член регионального отделения Ассамблеи народов России Светлана Погорелова.