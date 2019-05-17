Тюменское отделение "Двуглавого Орла" организовало историческую викторину на Пасхальном благотворительном балу

Фото тюменского отделения Общества Двуглавый орел

Праздничный Пасхальный коралловый благотворительный бал состоялся 12 мая во Дворце культуры "Нефтяник". Около 40 пар в исторических бальных костюмах собрались, чтобы насладиться старинными танцами и традиционными развлечениями времен царской России. Тюменское региональное отделение Общества "Двуглавый Орел" поддержало мероприятие, а для участников организовало историческую викторину с памятными призами.

Бал проходил в одном из самых красивых и роскошных залов Тюмени, который располагается на третьем этаже ДК "Нефтяник". Площадь зала - более 400 квадратных метров, потолок украшен хрустальными люстрами, а на полу великолепный паркет. Для участников организаторы подготовили множество развлечений и сюрпризов. Пары могли кружиться, исполняя вальс или котильон, общаться посредством бальной почты, наслаждаться ароматным чаем с традиционными пасхальными угощениями. Отдохнуть от танцев можно было в игровом уголке с настольными играми. Проходила выставка Пасхальных яиц.

Священник Храма "Утоли моя печали" Тюмени, отец Николай поприветствовал участников бала и выразил благодарность организаторам. Он отметил, что это мероприятие призвано объединить людей с высокими духовными ценностями, которые интересуются историей и православными традициями.

Одной из главных целей мероприятия стал сбор средств для адресной помощи детям-инвалидам, подопечным центра "Надежда". Для этого на небольшой импровизированной сцене находился опечатанный ящик для сбора пожертвований, куда каждый желающий мог положить любую приемлемую для него сумму денег.

Тюменское региональное отделение Общества развития русского исторического просвещения "Двуглавый Орел" поддержало Пасхальный бал, организовав познавательную историческую викторину для участников. Было подготовлено более 30 вопросов, которые касались православных храмов, забытых улиц Тюмени, истории Тюменской области времен царской России, событий, связанных с пребыванием в Тобольске императорской семьи и Николая II, а также деятельности Общества "Двуглавый Орел".

Присутствующие с большим интересом откликнулись на проведение викторины, смогли показать свои знания истории и родного края, а многие – почерпнули для себя важные и интересные сведения. Самых активных наградили памятными призами – книгами известного историка и публициста, генерал-лейтенанта Леонида Решетникова, календарями Общества "Двуглавый Орел", часами.

"Мы намеренно не делали слишком сложных вопросов, не требовали от участников глубоких знаний истории, но, тем не менее, требовалось знать элементарные вещи о родном крае, улицах, по которым мы ходим каждый день, о храмах, которые видим в центре города. Пасхальный бал – историческое мероприятие, и хотелось бы, чтобы оно не ограничивалось лишь использованием исторических костюмов и музыки. Поэтому наша задача – мотивировать участников таких увлекательных мероприятий узнавать больше о своих истоках, корнях, предках", - отметил руководитель тюменского отделения Общества "Двуглавый Орел" Игорь Ракша.

Он также поблагодарил организаторов Пасхального бала за большой труд и проделанную работу, высказав пожелание и дальше поддерживать начинания Тюменского Благочиния. Игорь Ракша предложил привлекать на подобные балы больше тюменцев, в особенности молодежи. Например, семинаристов, воспитанников кадетского училища, курсантов, которым эта тема будет близка и понятна. Девушки же активно откликнутся на предложение познакомиться и пообщаться с такими молодыми людьми – с высокими культурными, нравственными, духовными ценностями.

"Конечно, на балах Тюменского Благочиния нет яркого шоу, как на традиционном Венском балу. Но здесь всеми силами создается исторический антураж, необыкновенная атмосфера романовских балов, тщательно подбирается музыка, для участников каждую неделю проходят репетиции и знакомство с историческими танцами", - поделился впечатлениями после посещения мероприятия Игорь Ракша.