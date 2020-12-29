В ДК "Нефтяник" пройдет благотворительный спектакль

4 января в 11 часов во Дворце культуры "Нефтяник" на большой сцене состоится благотворительный новогодний спектакль. 500 детей увидят мюзикл-сказку "Новогодние приключения Колобка" московского театра.

Пригласительные билеты на праздничное представление получили дети из малообеспеченных, многодетных семей, ребята, оказавшиеся в трудных жизненных обстоятельствах, а также дети с ограниченными возможностями.

Помогли реализовать этот социально значимый проект неравнодушные руководители предприятий города Тюмени:

* ООО "Русининжиниринг Групп" Генеральный директор Кальнюнас Томас Стасе

* Индивидуальный предприниматель Оленин Виктор Викторович

* ОППО АО "ТРАНСНЕФТЬ -СИБИРЬ" Председатель Кирьянов Евгений Николаевич

* ООО "ИПЦ Экспресс" Малмигин Сергей Михайлович

* Индивидуальный предприниматель Сухинина Ирина Викторовна

* ООО "ТД -Стройсервис" Генеральный директор Михайлов Александр Владимирович

* Группа компаний "Автоград" Президент Салмин Александр Павлович

* ООО "Восток Моторс" Журавель Александр Петрович, генеральный директор

* ООО "Брусника" Генеральный директор Урман Максим Владимирович

* Федеральная риэлтерская компании "Этажи" Генеральный директор Ильдар Хусаинов

* Холдинговая кампания "Дина" Генеральный директор Морозов Александр Владимирович

* ООО "NEO – Clinic" Генеральный директор Гольцов Сергей Викторович

* ООО "ЦАВС" Генеральный директор Бородина Оксана Владимировна

"Ваша помощь – это неоценимый вклад в развитие благотворительности в социально значимых проектах и, несомненно, ощутимая поддержка нуждающимся. Добрые дела не остаются незамеченными – они как маяки светят тем, кто ждет помощи. Уверены, что Ваш пример показателен и для других благотворителей, оказывая помощь, вы как настоящие волшебники дарите радость и надежду нашим детям! От коллектива Тюменского концертно-театрального объединения желаем Вам всяческих благ, здоровья, процветания на Вашем жизненном пути!", - сказано на сайте официальном сайте Тюменского музейно-просветительского объединения.

Справка. Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Надежда Казначеева.