Тюменский замгубернатора уволился через два месяца после назначения

16:41 22 ноября 2024
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Заместитель губернатора Тюменской области, руководитель Представительства Тюменской области в органах государственной власти РФ Павел Тараканов освобожден от замещаемой должности по собственному желанию, распоряжение об увольнении подписал губернатор Александр Моор, сообщает информационный центр правительства региона.

В должности  замгубарнатора и руководителя Представительства Тюменской области в органах государственной власти РФ Тараканов работал до 2018 года, после был сенатором от исполнительной власти региона в Совете Федерации с полномочиями до 2028 года, однако 24 сентября он их сложил - место занял врио секретаря генсовета партии Владимир Якушев. 25 сентября Моор вернул экс-сенатора на должность заместителя губернатора.

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