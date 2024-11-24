Тюменский замгубернатора уволился через два месяца после назначения

Заместитель губернатора Тюменской области, руководитель Представительства Тюменской области в органах государственной власти РФ Павел Тараканов освобожден от замещаемой должности по собственному желанию, распоряжение об увольнении подписал губернатор Александр Моор, сообщает информационный центр правительства региона.
В должности замгубарнатора и руководителя Представительства Тюменской области в органах государственной власти РФ Тараканов работал до 2018 года, после был сенатором от исполнительной власти региона в Совете Федерации с полномочиями до 2028 года, однако 24 сентября он их сложил - место занял врио секретаря генсовета партии Владимир Якушев. 25 сентября Моор вернул экс-сенатора на должность заместителя губернатора.
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