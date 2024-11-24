ВТБ выстраивает логистику для ускорения доставки

Банк уже запустил логистический хаб в Тюмени. До конца года намерен расширить сеть таких центров в 2,5 раза – до 100 по всей стране. Это позволит обрабатывать заказы и доставлять банковские продукты клиентам менее чем за 24 часа.

К 2026 году доступ к доставке будет практически у каждого жителя России. Для повышения эффективности выездного сервиса летом этого года банк запустил новый формат центров, координирующих работу мобильных менеджеров. Сегодня их уже 40 во всей стране. Появление такого центра позволяет доставлять карты ежедневно и независимо от работы офисов.

Василий Палаткин, старший вице-президент, руководитель департаментов розничных продаж и развития инструментов обслуживания ВТБ: