Тюменская филармония покажет первоисточник Венгерской королевской оперетты

Тюменцы и гости города смогут насладиться оригинальным исполнением известных венгерских арий и дуэтов, собранных в большом гала-концерте на сцене филармонии 3 октября в 19:00.

Самые колоритные и пронизывающие до мурашек шедевры классики: "Сильва", "Баядера", "Принцесса цирка" ("Мистер Икс" ), "Марица", "Фиалка Монмарта", "Веселая вдова", Граф Люксембург, Цыганская любовь - в этот день прозвучат на одной сцене.

Мощные сольные номера солистов Венгерской оперетты с присущим для них традиционным характером, завораживающие дуэты под аккомпанемент оркестра венгерских цыган, шикарная игра на скрипке потомственного представителя династии Лакатош, виртуоза Вилмоша Лакатоша, - первой скрипки национального Оркестра Венгрии, перенесут вас в мир музыкального экстаза, наполняя каждую клеточку вашего тела то тревожными и захватывающими, то расслабляющими нотками.