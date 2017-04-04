Тюмень за день: 3 апреля

Фото Сергея Бушуева

В Тюмень идет потепление

На этой неделе, по прогнозу виртуальных синоптиков, в Тюмени потеплеет. Сегодня, 3 апреля, ожидается до плюс 1 градуса и снег. В ночное время — до 7 градусов мороза. Такая погода сохранится в последующие два дня.

Общественники проверят, обилечивают ли пассажиров в тюменских маршрутках

В Тюмени неделя рейдов ожидает автобусы малого класса. Члены Общественной палаты города совместно с представителями "Тюменьгортранса" проверят, как выполняются новые требования оплаты проезда.

В Тюмени почтили память жертв крушения АТR–72

2 апреля прошли траурные мероприятия по погибшим в авиакатастрофе, произошедшей в окрестностях Тюмени ровно пять лет назад. Напомним, в то утро самолет авиакомпании ЮТэйр, выполнявший рейс по маршруту Тюмень — Сургут, потерпел крушение в районе села Горьковка. На борту находились 39 пассажиров и 4 члена экипажа. 33 человека погибли.

Асфальт на Профсоюзной просел из-за строительного брака

"Тюмень Водоканал" назвал скрытый строительный брак причиной просадки грунта на пересечении улиц Советской и Профсоюзной. На этом участке разрушился канализационный коллектор. Напомним, асфальт провалился в прошлую пятницу, 31 марта.

В Тюмени и Тюменском районе под колеса автомобилей угодили шесть пешеходов

На прошедших выходных на дорогах Тюменской области произошло десять дорожных аварий, некоторые из них спровоцировали пешеходы, перебегавшие дорогу в неположенном месте.