Общественники проверят, обилечивают ли пассажиров в тюменских маршрутках

В Тюмени неделя рейдов ожидает автобусы малого класса. Члены Общественной палаты города совместно с представителями "Тюменьгортранса" проверят, как выполняются новые требования оплаты проезда.

Напомним, что с середины марта в Тюмени оплачивать поездки в маршрутках нужно при входе. На встрече представители палаты подчеркнули, что важным здесь становится вопрос подтверждения оплаты — выданного на руки пассажиру билета, для которого это своего рода страховка.

Некоторые маршрутки по своей инициативе уже проверяла член Общественной палаты Антонина Новицкая.

"Есть водители, которые упорно не хотят давать билеты. Отвечают, что не работает терминал или что не выдают билеты. Поскольку я понимала свою задачу, то продолжала стоять около водителя и вежливо просила дать билет. Получала разную реакцию, но добивалась своего. Иногда мне выдавали просто ленту этих билетов", — рассказала она.

Разъяснительную работу будут вести не только с водителями, но и с пассажирами. Тюменцам напоминают, что в случае неожиданного контроля во время поездки со стороны "Тюменьгортранса" пассажир, не предъявивший доказательства оплаты проезда, будет признан безбилетником.

"В целом я считаю, что городские маршруты выстроены оптимально. Работа большемерных автобусов намного эффективнее и намного качественнее, чем у маршруток. Они пока — слабое звено. Будем вместе исправлять их недочеты", — добавила Новицкая.

Члены Общественной палаты Тюмени разделятся на группы и путем выбора случайных маршрутов на остановках исследуют ситуацию, рассказали в пресс-службе тюменской администрации.