Администрация Тюмени опровергла информацию о том, что маршрутки № 52 не выйдут на линию

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Водители общественного транспорта выйдут на линии и будут работать на маршрутах, распространяемая в соцсетях информация о том, что якобы водители маршрута № 52 планируют отказаться от выхода на работу, не соответствует действительности, сообщили в администрации Тюмени.

"На некоторых ресурсах в социальных сетях была размещена недостоверная информация о том, что водители общественного транспорта не выйдут на линии. Начальник транспортной колонны ООО "Автолинии", обслуживающего автобус № 52, И.А. Еловиков связался с каждым сотрудником, кто работает на маршруте. По его словам, водители работают больше 10 лет, у них сложились доверительные отношения с руководством предприятия и нарушать условия действующих договоров они не намерены", - указано на сайте горадминистрации.

Сообщениями о якобы планируемой забастовке водителей маршруток, опубликованными в соцсетях и СМИ, заинтересовалась облпрокуратура - прокурору Тюмени поручено с привлечением специалистов Государственной инспекции труда провести проверку соблюдения требований трудового законодательства в организациях, осуществляющих перевозки граждан.