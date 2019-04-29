В Тюмени маршрутку обстреляли из пневматики

В полицию областного центра поступило сообщение от горожан о мужчине, который выстрелил в боковое стекло маршрутного такси из пневматического пистолета. Инцидент произошел на остановке, где маршрутка остановилась для высадки пассажиров.

По сообщению полиции, микроавтобус получил механические повреждения, из людей никто не пострадал. Как оказалось, стрелявший мужчина ехал мимо остановки на легковом автомобиле на пассажирском сидении.

"Сотрудники полиции, изучив записи камер видеонаблюдения, установили модель и госномер автомобиля. В ходе оперативной работы стражи правопорядка задержали подозреваемого. 32-летний трудоустроенный житель областной столицы в отделе полиции сообщил, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил по стеклам маршрутного такси, чтобы проверить мощность недавно приобретенного пистолета", — сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Фото: пресс-служба УМВД по Тюменской области