В Тюмени опровергли информацию о том, что в один из вузов пытался пройти вооруженный человек

Пресс-служба УМВД по Тюменской области прокомментировала распространяемое в соцсетях и мессенджерах сообщение о том, что утром в одном из корпусов ТИУ задержали молодого человека с ружьем.

В частности, ЧС Тюмень сообщает, что "в студенческих чатах бурно обсуждают утреннее ЧП. Кто-то кинул сообщение, что сегодня утром на проходной одного из корпусов ТИУ задержали парня с ружьем. Он пытался пройти и достать из сумки предмет, напоминающий огнестрельное ружье, ему не дали достать его и сразу скрутили", отсылая при этом к трагедии в Перми, где молодой человек открыл стрельбу из охотничьего ружья по студентам вуза.

В УМВД по Тюменской области пояснили, что студент в чехле принес страйкбольное ружье, которое собирался отдать в ремонт, официальный комментарий опубликовал Telegram-канал "ОперШтаб. Тюмень":