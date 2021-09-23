В Тюмени опровергли информацию о том, что в один из вузов пытался пройти вооруженный человек

Пресс-служба УМВД по Тюменской области прокомментировала распространяемое в соцсетях и мессенджерах сообщение о том, что утром в одном из корпусов ТИУ задержали молодого человека с ружьем.
В частности, ЧС Тюмень сообщает, что "в студенческих чатах бурно обсуждают утреннее ЧП. Кто-то кинул сообщение, что сегодня утром на проходной одного из корпусов ТИУ задержали парня с ружьем. Он пытался пройти и достать из сумки предмет, напоминающий огнестрельное ружье, ему не дали достать его и сразу скрутили", отсылая при этом к трагедии в Перми, где молодой человек открыл стрельбу из охотничьего ружья по студентам вуза.
В УМВД по Тюменской области пояснили, что студент в чехле принес страйкбольное ружье, которое собирался отдать в ремонт, официальный комментарий опубликовал Telegram-канал "ОперШтаб. Тюмень":
Сегодня, 23 сентября, в 11 часов 10 минут в полицию города Тюмени поступило сообщение о том, что в здание Многопрофильного колледжа Тюменского индустриального университета зашел молодой человек с чехлом для оружия. Сотрудником охраны учебного заведения чехол с содержимым был изъят, а молодой человек задержан. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции. По предварительным данным, 19-летний студент этого образовательного заведения договорился со своим однокурсником о ремонте сломанного страйкбольного оружия, которое принес в чехле. Иные обстоятельства устанавливаются.
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