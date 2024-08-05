Выставка трофейной техники открылась в Тюмени

Выставка трофейной техники НАТО открылась в понедельник в Тюмени, за первый час работы на подбитый "абрамс" и другие машины пришли посмотреть около тысячи человек, рассказал спецпредставитель губернатора по вопросам СВО Николай Савченко.

Тюмень - четвертый город на пути передвижной вставки, помимо 14 единиц побежденной техники, у нас на выставочной площадке представлена техника и оборудование инженерных войск, трофейное оружие, работают палатки военторга, "Единой России" с двумя фотовыставками и примерами оборудования, которое Тюмень поставляет своим бойцам в зону СВО, мобильный пункт набора на службу по контракту, интерактивы с виртуальными тренажерами, возможность поуправлять дроном и так далее.

Выставка проходит с 5 по 17 августа на автостоянке на улице Максима Горького (между ТЦ "Гудвин" и бизнес-центром "Столыпин"), посетителей ждут с 10 до 21 часа, вход бесплатный. Торжественное открытие с участием официальных лиц состоится во вторник, 6 августа.