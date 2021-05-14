На 17-летнего тюменца завели уголовное дело за ложное сообщение о готовящемся теракте

В Тюмени уголовное дело, возбужденное полицией в отношении 17-летнего местного жителя, подозреваемого по ч. 1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры), передано следователям СУ СКР России по Тюменской области.

По данным следствия, во вторник вечером, 11 мая, молодой человек, действуя из хулиганских побуждений, отправил двум учащимся одного из образовательных учреждений региона в социальной сети видео со стрельбой и сообщил о якобы иных действиях, создающих опасность гибели людей.

"Сотрудники РУФСБ России по Тюменской области с УМВД России по Тюменской области незамедлительно отреагировали на данное сообщение. Местонахождение автора размещенного видео было установлено. В ходе проверки информация о готовящемся акте терроризма не подтвердилась", — сообщает СУ СКР по Тюменской области.

Был проведен обыск по месту жительства 17-летнего юноши, а также изъята компьютерная техника, мобильные средства связи, с помощью которых он выходил в социальные сети.

Предметов, указывающих на планирование совершения им теракта, не обнаружено, отмечают в СУ СКР по Тюменской области.

Также сообщается, что в рамках следствия будут допрошены свидетели, установлены все обстоятельства совершенного преступления, изучен круг общения подозреваемого, его образ жизни, причины и условия, способствовавшие этому противоправному деянию.