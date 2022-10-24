Ишимцам запретили приближаться к полигону войсковой части из-за артиллерийских учений

Жителям и гостям Ишима и Ишимского района на этой неделе запретили выход в в район военного полигона, в том числе в окрестные леса.

"24, 25, 26 и 27 октября 2022 года на полигоне войсковой части 14330, расположенном в районе д. Бокарёвка, пройдут артиллерийские стрельбы. В указанный период категорически запрещается выход в район полигона, в том числе в прилегающие леса" - сообщает администрация Ишима.