Ишимцам запретили приближаться к полигону войсковой части из-за артиллерийских учений

08:00 24 октября 2022
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Жителям и гостям Ишима и Ишимского района на этой неделе запретили выход в в район военного полигона, в том числе в окрестные леса.

"24, 25, 26 и 27 октября 2022 года на полигоне войсковой части 14330, расположенном в районе д. Бокарёвка, пройдут артиллерийские стрельбы. В указанный период категорически запрещается выход в район полигона, в том числе в прилегающие леса" - сообщает администрация Ишима.

Теги: безопасность , Ишим , Минобороны РФ , стрельба , учения
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