В Нижневартовске задержали мужчину, который открыл стрельбу

В Нижневартовске на улице Северной мужчина открыл стрельбу из дома №50-Б. Ближайшая территория к девятиэтажке была оцеплена полицейскими, жители дома эвакуированы.

В сети сообщалось, что 44-летний нетрезвый мужчина заперся с малолетним сыном в квартире и выдвинул ряд требований. Информацию о том, что подозреваемый в стрельбе мужчина является сотрудником администрации города, в мэрии опровергли.

По факту произошедшего инцидента на улице Северной возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п.п. "г, д" ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы, совершенное с применением оружия, в отношении заведомо несовершеннолетнего) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Подозреваемый задержан, жизнью и здоровья ребенка ничего не угрожает, сообщает следственное управление СК РФ по ХМАО - Югре.