Жителя тюменского села будут судить за стрельбу в летнем кафе

32-летний житель Сладково, устроивший в июле стрельбу в летнем кафе, обвиняется оп статье о хулиганстве с применением оружия, прокуратура передала уголовное дело в суд.

Из материалов уголовного дела следует, вечером 16 июля этого года мужчина на крытой уличной веранде в кафе в селе Сладково поспорил со знакомыми по поводу своего нового охотничьего карабина, съездил за ним домой, вернувшись в кафе, продемонстрировал всем, как он стреляет.

"Молодой человек из хулиганских побуждений в присутствии всех лиц перезарядил охотничий карабин и произвел два выстрела в крышу крытой веранды. От данных выстрелов все присутствующие испугались и покинули место происшествия. Своими действиями обвиняемый продемонстрировал явное неуважение к обществу, общепринятым моральным нормам и правилам поведения в обществе, грубо нарушив покой граждан, используя малозначительный повод в виде словесной ссоры, совершил вышеуказанное преступление", - следует из сообщения областной прокуратуры.

Хулигану может грозить штраф от 0,5 до 1 млн рублей либо до 5 лет принудительных работ и даже лишение свободы до 7 лет.