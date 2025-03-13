В Тюмени под домашний арест отправили руководителя научного центра

Ленинский районный суд Тюмени рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении исполняющего обязанности директора ФГБУН ФИЦ "Тюменский научный центр СО РАН" - он обвиняется в превышении должностных полномочий (п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщает объединенная пресс-служба судов Тюменской области.

Из материалов дела известно, что в 2023 году и.о. директора научного центра дал незаконные указания подчиненным заключить контракт с ООО "Байтек Лизинг" по завышенной стоимости. Он также осуществлял и другие незаконные действия, направленные на заключение контракта по завышенной стоимости. В результате между ФГБУН ФИЦ "Тюменский научный центр СО РАН" и ООО "Байтек Лизинг" был заключен контракт на оказание услуги по финансовой аренде (лизингу) сельскохозяйственной техники по завышенной стоимости на сумму 11,27 млн рублей.

По решению суда фигуранта дела до 25 апреля 2025 года отправили под домашний арест. Постановление суда не вступило в законную силу.