После подросткового ДТП с гибелью одного из участников в Тюмени возбудили уголовное дело

Фото СУСК по ТО

Следователи Тюмени завели дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспорта без водительских прав, повлекшем по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью после того, как на трассе в Тюменском районе при столкновении питбайка и "Жигулей" один подросток погиб, а второй доставлен в ОКБ-2, где находится в крайне тяжелом состоянии.

По версии следствия, 16 марта 2025 года около 20 часов недалеко от деревни Якуши вблизи автодороги "Тюмень-Криводанова" несовершеннолетний водитель автомобиля ВАЗ 2107, не имевший права управления транспортным средством, допустил столкновение с питбайком, на котором передвигались два школьника. За рулем автомобиля и питбайка находились подростки 17 и 16 лет. В результате ДТП один школьник скончался, двое несовершеннолетних доставлены в больницу.

В связи с возбуждением дела сотрудники СК проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщили в СУ СК по Тюменской области.