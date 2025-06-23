Тюменская пенсионерка перевела 4 млн руб мошеннику, который представился сотрудником ФСБ

Представившийся сотрудником ФСБ мошенник пригрозил пожилой жительнице Тюмени уголовным делом за спонсирование ВСУ и убедил ее перевести 4 млн рублей накоплений на названный им банковский счет. злоумышленника уже разыскивают компетентные органы, в прокуратуре дело взяли на контроль.

Пенсионерка - одна из числа пострадавших от действий мошенников. В целом таких доверчивых за неделю в регионе выявлен 81 человек, в общей сложности на неизвестные счета они перевели более 32 млн рублей.

Банк России, сотрудниками которого тоже часто представляются мошенники, советуют без разговоров класть трубки.