Тюменская пенсионерка перевела 4 млн руб мошеннику, который представился сотрудником ФСБ

Представившийся сотрудником ФСБ мошенник пригрозил пожилой жительнице Тюмени уголовным делом за спонсирование ВСУ и убедил ее перевести 4 млн рублей накоплений на названный им банковский счет. злоумышленника уже разыскивают компетентные органы, в прокуратуре дело взяли на контроль.
Пенсионерка - одна из числа пострадавших от действий мошенников. В целом таких доверчивых за неделю в регионе выявлен 81 человек, в общей сложности на неизвестные счета они перевели более 32 млн рублей.
Банк России, сотрудниками которого тоже часто представляются мошенники, советуют без разговоров класть трубки.
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